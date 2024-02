Piura: Sullana superará los 37 °C durante la quincena de febrero

Debido a las altas temperaturas, Sullana será la más afectada por ola de calor en el Perú

Jorge Carranza, jefe de la oficina del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) en Piura, confirmó que las altas temperaturas continuarán durante la primera quincena de febrero en la región de Piura.

El experto explicó que el domingo 4 de febrero se registraron las temperaturas más altas en los distritos de Catacaos y Marcavelica, llegando a alcanzar los 36.6 °C.

Además, en localidades como Chulucanas, Catacaos y Piura, se experimentaron temperaturas de 35 grados Celsius, por encima de lo habitual para esta época del año.

Se pronostican temperaturas superiores a las ya registradas para los próximos días. En la ciudad de Piura, se esperan temperaturas de alrededor de 35 grados Celsius, pero se estima que en ciertas horas del día podrían superar los 36°C.

Sin embargo, será la ciudad de Sullana, ubicada en la provincia del mismo nombre, la que experimentará las temperaturas más altas. Ante esta situación, las autoridades y organismos de salud están recomendando a la población tomar las precauciones necesarias para evitar posibles afectaciones por el calor.

Temperatura por aumentar

Noelia Goicochea, especialista del Senamhi, aclaró que las temperaturas en las dos últimas localidades mencionadas no alcanzan niveles récord, ya que en años anteriores se han registrado temperaturas más altas. Sin embargo, esto no significa que los niveles actuales no sean significativos.

“En realidad récords hemos tenido en años anteriores en la región Piura de valores más altos incluso, pero en lo que va del verano de este año ha llegado a 38 °C, si a eso le agregamos que la sensación térmica es uno o dos grados más, se está llegando a los 40 °C y ciudades como Morropón y Sullana, que están más alejadas del litoral, han alcanzado picos de 40 °C”, explicó.