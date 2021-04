Piden que parlamentarios usen lengua originaria

El congresista Alberto de Belaunde, de la bancada del Partido Morado, pidió que se apruebe en la Comisión de Constitución un proyecto de ley que presentó para modificar las normas legislativas para que un congresista pueda dirigirse en su lengua originaria durante las sesiones de comisiones o el Pleno del Parlamento y, a su vez, cuente con un traductor.

“Se realizan debates parlamentarios donde algunos colegas deciden participar con su lengua materna y el resto de las colegas, que lamentablemente no hablamos este idioma, no podemos entenderlos. En un país plurilingüe, como es el Perú, lo mínimo que se podría garantizar es que los representantes del tema puedan expresarle en la lengua originarias y que esto no sea un óbice para que puedan ser atendidos en el debate“, explicó.