Petroperú cierra en rojo en el 2024

Directivos dieron a conocer los resultados durante una exposición ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso.



El presidente de la petrolera reitera que la empresa no está en quiebra, a pesar de las evidentes pérdidas. Asegura que tiene un patrimonio neto positivo y señala que han logrado reducir sus gastos en un 10% el 2024, y que esperan cerrar en azul las cifras este año.

Narváez indica que Para el cierre de este año el proyectó alcanzara un margen bruto positivo de US$ 677 millones, una utilidad neta de US$ 185 millones, y un ebitda positivo de US$ 738 millones.

También puedes leer



Si bien para el 2024 cerraron con una participación del 25% en el mercado, reiteró que su meta para este 2025 es alcanzar un 38%, aun cuando se proyectó que podrían tener un capital de trabajo negativo de US$ 645 millones.

Narváez indico que la reconstrucción de Petroperú está bajo la comisión de la empresa, reiterando lo siguiente:

“Tenemos una comisión que tiene un cronograma de trabajo definido. No es un tema fácil, hay estudios pasados, como los Arthur D. Little, o Wood Mackenzie, que tomamos en cuenta para cumplir esta exigencia”

En cuanto a la auditoría forense anunciada para Petroperú, el funcionario refirió que están trabajando de la mano con la Contraloría General de la República para a si cumplir con las exigencias.

Cabe recordar que parte del objetivo con esta auditoría es determinar cómo se elevó el costo de la refinería de Talara y mostrar las pérdidas del Oleoducto Nor peruano (ONP)

Narváez afirma que, mientras esté al frente de la petrolera estatal, no ven en la necesidad en solicitar nueva inyección de recursos de parte del fisco y que para estos meses se estima tener buenos resultados.