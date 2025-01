Petro: “Túmbeme y responderán las Américas”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, desafió a su homólogo Donald Trump a través de las redes sociales, en plena crisis diplomática desatada después de que el mandatario estadounidense anunciase sanciones contra Bogotá por no aceptar dos vuelos con migrantes deportados del país norteamericano.

“No me gusta su petróleo, Trump, va a acabar con la especie humana por la codicia. Quizás algún día, junto a un trago de whisky que acepto, a pesar de mi gastritis, podamos hablar francamente de esto, pero es difícil porque usted me considera una raza inferior y no lo soy, ni ningún colombiano”, comentó Petro en un extenso mensaje en X.

No obstante, la reflexión del mandatario sudamericano quedó fijada en su cuenta de X. “A usted no le gusta nuestra libertad, vale. Yo no estrecho mi mano con esclavistas blancos. Estrecho las manos de los blancos libertarios herederos de [Abraham] Lincoln y de los muchachos campesinos negros y blancos de los EE.UU.”.

“Túmbeme, presidente, y le responderán las Américas y la humanidad”, aseveró.

Aunque la crisis ha sido contenida, la reflexión del mandatario colombiano deja asentado el primer ‘encontronazo’ entre Bogotá y Washington, en una semana clave para el gabinete de Petro porque se oficializará el relevo en Cancillería.