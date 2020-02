Peruanos de más de 50 años pueden encontrar trabajo

No podemos negar que un ejecutivo joven tiene mayores y mejores oportunidades de conseguir un empleo que uno mayor. Sin embargo, esto no significa que los ejecutivos que superan los 50 años no tengan posibilidades en el mercado laboral. La vicepresidente de LHH DBM Perú, Aida Marín, comparte algunas recomendaciones:

Agiliza tu comunicación verbal , sobre todo en las entrevistas, evita hablar pausado o en tonos bajos.

Asegúrate de transmitir vitalidad, agilidad, entusiasmo, energía, con un buen tono de voz.

¡Prepárate! Lleva cursos o paquetes informáticos que permitan actualizarte en el manejo de tecnología, laptop, celulares, etc.

Investiga sobre tendencias en innovación . Si es posible sigue algún curso al respecto.

Destaca no solo tu apertura y disposición hacia los cambios, vende tu habilidad para promoverlos.