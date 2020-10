Peruanos continúan aglomerándose en bancos por bono

Pese a la exhortación de las autoridades a la población para que no acudan a las agencias bancarias para consultar y/o cobrar el Bono Familiar Universal (BFU), las largas colas siguen siendo protagonistas y convirtiéndose en focos de contagio de coronavirus.

Esta situación se ha evidenciado en Puente Piedra, las personas buscaban ingresar a las distintas agencias para tener información respecto del subsidio. Uno de los beneficiarios denunció que el depósito le realizaron en una cuenta inexistente.

“El bono me lo han depositado en el Banco Continental. Yo nunca tuve tarjeta en este banco, tengo en BCP y Banco de la Nación. El Continental me ha dicho que tengo que venir a abrir una cuenta para que me entreguen la tarjeta y me puedan abonar“, comentó.