Peruano investiga impacto del COVID-19 en pacientes con cáncer

La investigación científica contó con la colaboración de científicos de Estados Unidos, Francia, China, India y diversas naciones más

La revista “Frontier in Oncology”, con origen en Suiza, Europa, publicó un estudio titulado “Impacto de la pandemia de COVID-19 en pacientes mayores con cáncer: solución propuesta por el grupo internacional de radioterapia geriátrica”. Esta investigación abordó los casos de pacientes oncológicos de más de 65 años del Instituto Regional de Neoplásicas Centro (IREN Centro).

El doctor Jorge Zegarra Cárdenas, quien participó en la creación del artículo “Impact of COVID-19 pandemic on older cancer patients: Proposed solution by the International Geriatric Radiotherapy Group”, destacó que en el estudio sobre las consecuencias del COVID-19 se contó con la colaboración de especialistas de salud de diez naciones, entre las que se encuentran Estados Unidos, Francia, China, India, entre otros.

El científico peruano empleó la técnica de observación y realizó un análisis de los datos de las personas de edad avanzada que contrajeron COVID-19 mientras estaban hospitalizadas.

Zegarra Cárdenas recordó que, cuando la pandemia llegó a Perú, los grupos más afectados fueron los adultos mayores, y los pacientes con cáncer experimentaron demoras en sus diagnósticos.

Explicó que las citas presenciales se volvieron difíciles de programar debido a las restricciones, por lo que se optó por la telemedicina, lo que resultó en un diálogo significativo con los pacientes, e incluso se resolvieron preguntas a través de conversaciones con sus familiares.

A raíz de esta experiencia, se planea fortalecer la utilización de la telemedicina en combinación con terapia espiritual como un medio para aliviar los temores de los pacientes mediante la incorporación de oraciones religiosas.

Para crear estrategias de tratamiento personalizadas para pacientes de edad avanzada con cáncer que tienen COVID-19, se sugiere considerar su origen étnico y su cultura. El médico especializado mencionó que en otros países, la espiritualidad desempeña un papel significativo, ya que los pacientes tienden a tener una mayor fe en el tratamiento y en los profesionales que los atienden. También, confiar en Dios es fundamental, y todo esto contribuye a generar una gran sensación de tranquilidad durante el proceso de tratamiento.

El especialista en oncología subrayó que en el IREN Centro se lleva a cabo investigación de alta calidad. Además, enfatizó que la investigación no debe descuidarse, ya que estas propuestas pueden ser herramientas valiosas para el gobierno nacional y ser utilizadas como medidas en futuras pandemias.

El director general del instituto especializado en cáncer, Dr. Eduardo Bacilio Berríos, elogió la labor científica de Jorge Alonso Zegarra Cárdenas y destacó que el IREN Centro cuenta con investigadores de renombre que están logrando reconocimiento internacional para la institución.

De acuerdo con investigaciones a nivel global, los pacientes de edad avanzada con cáncer han enfrentado un impacto desproporcionado durante la pandemia de COVID-19. Aquellos que están recibiendo tratamientos activos también han experimentado niveles elevados de angustia emocional debido al riesgo de infección. En algunos casos, esta preocupación resultó en la interrupción del tratamiento.

“Este comportamiento puede haber provocado un aumento de la mortalidad entre los pacientes con cáncer de mayor edad”, indica el estudio científico.