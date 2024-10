Peruano debutó en la Champions League juvenil con Bayern Munich

El peruano con raíces alemanas continúa dando saltos de calidad en el Bayern Múnich luego de su convocatoria a la selección peruana sub-17

El joven Felipe Chávez continúa destacando en las filas del Bayern Múnich juvenil. Este miércoles, el volante peruano de 17 años debutó en la UEFA Youth League, jugando en el triunfo 1-0 de su equipo contra Aston Villa, en Inglaterra. El gol de la victoria llegó gracias al delantero sueco Jonah Kusi-Asare en el minuto 64.

Chávez, quien recibió la confianza del entrenador, jugó hasta el minuto 87, demostrando su potencial en uno de los torneos más importantes de Europa para la categoría sub-19. El mediocampista ha mostrado un gran rendimiento en los últimos encuentros, como su reciente gol en la victoria sobre Greuther Fürth en la U19 DFB-Nachwuchsliga.

¿Quién es Felipe Chávez, la promesa del Bayern?

Nacido el 10 de abril de 2007 en Augsburgo, Alemania, Felipe Chávez tiene madre alemana y padre peruano. A pesar de haber jugado para la Selección Alemana Sub 15 en 2022, decidió representar a Perú en el Sudamericano Sub 17 del año siguiente. Con su proyección, es una pieza clave de cara al Sudamericano Sub 20 de 2025, donde el seleccionador José del Solar ya lo tiene en cuenta.