Peruana Romina Ccuno y la chilena Fernanda Labraña se consagran campeonas en dobles de tenis

La tenista peruana Romina Ccuno y su compañera chilena Fernanda Labraña lograron un triunfo en la final del torneo W15 Ribeirão Preto en Brasil.

La dupla sudamericana venció a las locales Ana Candiotto (310° en dobles WTA) y Camila Bossi (657° en dobles WTA) con parciales de 6-1, 2-6 y 10-7, coronándose campeonas del certamen.

Romina Ccuno celebra su décimo título profesional

Con esta victoria, Ccuno, de 22 años, sumó su primer título de dobles del año y el décimo en su carrera profesional. Emocionada por el resultado, la tenista peruana dedicó su triunfo al Perú, a su familia y a todos quienes la apoyan.

«Este título es para mi país y para todas las personas que me respaldan. Me llevo un balance positivo de mi rendimiento, lo que me da confianza para los retos que vienen la próxima semana«, expresó Ccuno tras el encuentro.

Próximos desafíos en Brasil

Romina Ccuno continuará su temporada en el WTA 125 Florianópolis, que se jugará del 2 al 8 de diciembre, y cerrará el año en el W15 Mogi das Cruces, del 9 al 15 de diciembre.

La importancia del cuidado físico

La tenista destacó que su éxito en Brasil fue posible gracias a su preparación física y nutricional, elementos clave para enfrentar las altas temperaturas del país. «El acompañamiento de Herbalife ha sido fundamental para superar las exigencias del torneo. Este resultado me motiva a seguir trabajando para escalar posiciones en el ranking«, agregó.

Un logro que inspira

El triunfo de Romina Ccuno no solo resalta su talento, sino también su capacidad de superar desafíos y mantenerse competitiva en el circuito internacional. Su desempeño en Brasil promete ser un impulso para los torneos venideros y para cerrar con éxito la temporada 2024.