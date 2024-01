Peruana fue internada en Colombia, ahora tiene una deuda de más de 180 mil soles

Luego de un viaje internacional soñado, Karina Velásquez fue hospitalizada en Colombia tras complicaciones en su salud

Gloria Karina Velásquez Mamani, de 27 años, vive una pesadilla económica después de realizar su anhelado viaje a España a mediados de diciembre de 2023. La joven tenía previsto regresar a Perú el martes 2 de enero, pero durante una escala en Colombia, fue hospitalizada de emergencia en una clínica en la ciudad de Bogotá debido a su preocupante estado de salud.

“Yo me dirigía al aeropuerto Jorge Chávez para darle el encuentro y recogerla, cuando recibo una llamada desde su WhatsApp, pero no era mi pareja, era una señorita que trabajaba en el aeropuerto de Colombia. Me dice que Karina está inconsciente y que por ningún motivo puede tomar el siguiente vuelo para Perú”, contó Jhon Vargas, pareja de Gloria, a los medios de comunicación.

¿Qué le pasó a Karina Velásquez?

Karina informó a Jhon, desde España, que tenía una protuberancia en la ceja izquierda, identificado como celulitis bacteriana. Su intención era tratarse cuando llegara a casa en San Juan de Miraflores. Jhon describió la protuberancia como un granito similar a la picadura de un mosquito, que ya le había salido anteriormente en diferentes partes del cuerpo en el 2023.

Una semana antes de regresar a Lima, el 26 de diciembre, la celulitis bacteriana volvió a aparecer en la ceja de Karina. Durante ese tiempo, la protuberancia creció progresivamente hasta afectar su visión.

Los empleados de la aerolínea, al percatarse de la condición de salud de Karina, optaron por comunicarse con la aseguradora para llevarla a una clínica local. “Ella tenía cobertura de seguro para el vuelo y el boleto, en caso de una situación de enfermedad durante el viaje. Los representantes del seguro decidieron trasladarla al Hospital Fundación Santa Fe de Bogotá”, explicó Vargas.

Deuda impagable

Mientras Karina estaba siendo ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), en Perú, Jhon Vargas y la madre de la joven solicitaban préstamos y apoyo financiero a sus conocidos para viajar a Bogotá y acompañarla.

De acuerdo al diagnóstico que le dieron los doctores, producto de que esta clase de celulitis se manifestó cerca al ojo, una bacteria, conocida como Staphylococcus aureus o Estafilococo dorado, ingresó a su sistema y comprometió a varios órganos, entre ellos al cerebro.

“Me dijeron que le ha dado un infarto cerebral, lo que está afectando toda la parte derecha de su cuerpo, como su brazo, pierna y vista. También todo el sistema que se encarga de deglutir comida, pasar saliva y parte de la respiración”, indicó.

“El doctor me comenta que esa bacteria está en el cerebro, en la sangre y también en los pulmones”, acotó.

Debido a toda la atención que está recibiendo la joven en el Hospital Fundación Santa Fe de Bogotá, la deuda acumulada asciende a más de 180 mil soles y seguirá aumentando, ya que un solo día en la sala de cuidados intensivos (UCI) tiene un costo de 10 mil soles.

“El lunes [15 de enero] nos informaron que, al cambio, ya debíamos 180 mil soles. A ese monto ya le restaron lo cubierto por el seguro, que eran 25 mil soles. No sabemos por cuánto tiempo más tenga que estar acá Karina, el doctor que la está tratando dice que no sabe, que deben esperar a ver cómo responde su cuerpo a los medicamentos”, precisó la madre de Gloria.