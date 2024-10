Perú vs. Bolivia: La ‘bicolor’ debuta hoy en el Sudamericano Sub 15

La selección peruana sub 15 inicia su camino en el torneo sudamericano enfrentando a Bolivia, el anfitrión.

Este viernes 4 de octubre, la selección peruana sub 15, dirigida por Pablo Zegarra, debutará en el Sudamericano Sub 15 frente a Bolivia. El encuentro se disputará en el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera, en Santa Cruz, y forma parte de la primera jornada del Grupo A del torneo. El partido está programado para las 6:30 p.m. (hora peruana), donde ambos equipos buscarán empezar con buen pie su participación en el campeonato.

El Sudamericano Sub 15, que usualmente se organiza cada dos años, se pospuso un año por decisión de la Conmebol, permitiendo la participación de jugadores con hasta 16 años cumplidos. Esta edición no solo servirá como preparación para los jóvenes talentos, sino que también será una vitrina para los futuros futbolistas que integrarán la selección sub 17 en 2024.

Perú llega a este torneo tras una gira por Asia, donde los resultados no fueron los mejores. Sin embargo, el cuerpo técnico y la Federación Peruana de Fútbol (FPF) mantienen altas expectativas sobre el plantel. En especial, destacan las incorporaciones de tres jugadores provenientes del proyecto de visorias liderado por José ‘Chemo’ Del Solar: Adam James (La Libertad), Gerson Castillo (Pisco) y Jeferson Hurtado (Apurímac). Junto a ellos, se suma la experiencia de Sean Gormley, Nathan Sánchez y Nicolás Cairo, quienes juegan en el extranjero y han sido seleccionados mediante el departamento de scouting de la FPF.

Lee también:

Una competencia clave para el futuro

El Sudamericano Sub 15 es una plataforma fundamental para el desarrollo de jóvenes futbolistas en la región, y Perú espera hacer un buen papel. Los demás partidos de la fase de grupos de la ‘bicolor’ serán ante Paraguay (6 de octubre) y Chile (8 de octubre), todos en el mismo escenario de Santa Cruz. El equipo descansará en la cuarta jornada.