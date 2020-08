Personas que no acaten inmovilización serán detenidas y pagarán multa

En este nuevo episodio de inmovilización obligatoria decretada para los días domingo, se necesita de la responsabilidad y apoyo de todos los peruanos. El Gobierno Central y la población tienen que trabajar en conjunto para frenar el alto índice de contagio de coronavirus que ha tenido lugar en los últimos días.

Policías podrán ingresar a cualquier vivienda que en un inicio no les haya permitido la entrada en forma pacífica

Para evitar posibles desacatos, el Ministro del Interior, Jorge Montoya, ha manifestado que aquellos ciudadanos que circulen los domingos serán detenidos y tendrán que pagar multas que van desde el 2% al 10% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), es decir que iría de S/ 86 hasta los S/ 430, dependiendo de la gravedad.

Asimismo, señaló que las personas que circulen con sus vehículos sin autorización los domingos y en los horarios del toque de queda, serán multadas con 6,250 soles por violar las disposiciones.

“Exhortamos a la población para que cumplan las normas, están prohibidas las reuniones no solo los días domingos, todos los días, están prohibidas las pichangas, no solo los domingos, sino todos los días, porque están prohibidas las reuniones y eso está establecido en la Constitución, cumplamos y no vamos a tener ningún problema“, señaló el ministro Montoya.

La Policía Nacional del Perú, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, harán cumplir las normas establecidas por el Gobierno y saldrán todos los efectivos que sean necesarios para resguardar y proteger a la población.