Percy Rojas ahora construye departamentos: «Cumplimos el sueño de tener casa propia»

La inmobiliaria que vende terrenos baratos ahora también entrega departamentos listos para vivir en Lima Norte

Lima, agosto 2025 – Buenas noticias para las familias que sueñan con tener su propia casa. La Inmobiliaria Percy Rojas, conocida por vender terrenos a precios que la gente puede pagar, ahora también construye departamentos pequeños y casas de campo desde Carabayllo hasta Huarmey.

Percy Rojas, dueño de la empresa, explica por qué decidió dar este paso: «Queremos apoyar a la población que aún no tiene un lugar donde vivir. Aquí podemos cumplir con sus sueños que también son los nuestros».

La empresa ya lleva varios años ayudando a miles de familias a conseguir su terreno propio. Este año está entregando todos los terrenos prometidos a sus clientes, cumpliendo su palabra como siempre lo ha hecho. Lo mejor de todo es que sus precios siguen siendo los más baratos del mercado peruano.

¿Por qué ahora también departamentos?

Muchas personas quieren tener su casa, pero no todos pueden esperar años para construir en un terreno. Por eso, Percy Rojas decidió construir departamentos pequeños que se entregan listos para mudarse. Están pensados para familias jóvenes, trabajadores y personas que necesitan una vivienda rápido.

Los departamentos estarán ubicados en Lima Norte, una zona que está creciendo mucho y donde vive mucha gente trabajadora. Además, la empresa construirá casas de campo en Huarmey para quienes quieren un lugar de descanso fuera de Lima o hacer un negocio turístico.

Precios que la gente puede pagar

La promesa de Percy Rojas es clara: mantener precios bajos para que más familias puedan acceder a una vivienda. «No queremos que solo los ricos tengan casa propia. Trabajamos para la gente que se esfuerza todos los días», comenta el empresario.

Esta filosofía no es nueva para Percy Rojas. A través de su Fundación Uniendo Corazones, siempre ha trabajado ayudando a las comunidades más necesitadas, demostrando que su negocio tiene corazón social.

Gran fiesta de aniversario: 20 y 21 de septiembre

El 20 y 21 de septiembre, la empresa celebrará su aniversario con una gran fiesta popular, al estilo de las fiestas patronales de nuestros pueblos. Será una celebración para toda la familia, con comida, música y diversión, donde clientes y amigos podrán conocer más sobre estos nuevos proyectos.

De terrenos a casas completas

Este cambio marca un momento importante para la Inmobiliaria Percy Rojas. Ahora no solo vende el terreno, sino que también puede entregar la casa terminada. Esto significa que las familias pueden mudarse más rápido y empezar a vivir su sueño de tener casa propia.

Para muchas personas de sectores populares, conseguir una vivienda parecía imposible por los altos precios del mercado. Con esta nueva propuesta, Percy Rojas demuestra que sí se puede tener casa propia sin endeudarse de por vida.

La empresa seguirá creciendo desde Carabayllo hasta Huarmey, llevando oportunidades de vivienda a más distritos donde vive la gente trabajadora del Perú.