Patty Chirinos niega fuga hacia España

La congresista Patricia Chirinos aseguró a través de su cuenta X, que su reciente salida del Perú rumbo a España se debe a que tenía programado un viaje a ese país para pasar las fiestas de fin de año, junto a sus hijos, y añadió que “dejen de inventar cuentos de fuga” porque no posee ningún impedimento de salida del país.

Vale recordar que la legisladora de Avanza País, publicó un video en sus redes sociales en el que alegaba que su domicilio iba a ser allanado, y que también ella iba a ser detenida. Ese mismo día, algunos medios publicaron que coincidentemente había viajado a España, justo cuando hacía esa denuncia.

“Así que dejen de inventarse cuentos de fuga, que yo no estoy investigada ni tengo ningún impedimento. Y no se preocupen, que cuando antes estaré de vuelta. ¡La lucha contra la mafia caviar no se detiene!”, escribió en su cuenta de X, en respuesta a su viaje a España.

“El viaje lo tenía programado hace tiempo, pueden fijar en mi récord migratorio, todos los años viajo a España, en Navidad, en la misma fecha a España, porque mi hija vive en España, ya desde hace algunos años; mis dos hijos me están esperando aquí; yo no tengo nada de qué huir, porque no tengo ningún impedimento de salida, por eso salí como cualquier peruano”, dijo Chirinos.