Patricia Portocarrero confesó que sufrió tres paros cardiacos

La actriz destacada en películas de comedio confesó que estuvo internada en UCI

La actriz peruana Patricia Portocarrero reveló que hace un mes tuvo serios problemas de salud que la llevaron a internarse en una unidad de cuidados intensivos (UCI).

En una entrevista, la intérprete de “Soltera, casada, viuda, divorciada” y “¿Nos casamos? Sí, mi amor” mencionó que incluso recibió la unción de los enfermos por parte de un sacerdote. “Estuve cinco días en Cuidados Intensivos y tres veces hice un paro cardiaco. Un curita llegó a la sala donde estaba e hizo una oración para hacer la ‘unción de los enfermos’”, comentó Portocarrero.

Patricia Portocarrero aún no está lista para irse

La popular Sor Rita del programa “El Santo Convento” relató que pidió al sacerdote que no la buscara. “Le dije que por favor se retirara, porque a mí aún no me va a llevar la ‘pelona’”, recalcó. La también exparticipante de “El Gran Chef Famosos” mencionó que, aunque no tiene miedo de morir, siempre piensa en su hijo. “Me da miedo dejar a mi hijo que no está maduro”, dijo, y bromeó sobre la vejez: “Me daría pena que por mis arrugas no me den un papel”.

Portocarrero aprovechó sus historias de Instagram para agradecer a sus seguidores por su preocupación. “Amigos, aprovecho este semáforo para agradecer a todas las personas que me han escrito preguntándome cómo estoy. Yo ya estoy bien. Esto que pasó fue hace más de un mes. Estoy cañón, no me tocaba todavía. Les mando muchos besos, muchas gracias por sus preocupaciones”, sostuvo.