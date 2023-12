Patricia Chirinos niega haber escapado del país

La congresista Patricia Chirinos aclaró que su reciente viaje a España es por motivos personales y desmintió rumores de haber fugado

Luego de haber publicado un video anunciando la solicitud de su detención preliminar en redes sociales, la congresista explicó que planificó con antelación su viaje a España, ya que es una tradición anual durante las festividades de fin de año.

Asimismo, aclaró que uno de los motivos principales de su visita al país español, es porque su hija reside allí. Afirmó que regresará en unas semanas para retomar sus responsabilidades parlamentarias.

Patricia Chirinos también subrayó que carece de razones para escapar del país, ya que no enfrenta impedimentos de salida ni está sujeta a ninguna investigación.

A pesar de ello, mencionó la posibilidad de que intenten detenerla mediante artimañas legales, según lo discutido con sus asesores y abogados.

“Ese es el hecho por el que he tenido que denunciar, he tenido que sacar ese comunicado y ese video, para que esto no continúe avanzando y no avasallen a los congresistas de la República, porque no pueden hacerlo”, declaró la congresista de Avanza País desde Madrid a RPP.

Patricia Chirinos reafirmó que mantuvo comunicación con Jaime Villanueva, asesor de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides.

Aclaró que sus conversaciones se centraron exclusivamente en las denuncias presentadas, descartando cualquier negociación para obtener beneficios de la Fiscalía, dado que no enfrenta ningún proceso legal.

