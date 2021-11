Patricia Chirinos: “¡Fuera comunistas del Perú!”

En medio de la marcha denominada “Vacancia Ya”, Patricia Chirinos, congresista de Avanza País, tuvo fuertes declaraciones en contra del presidente Pedro Castillo. Recordemos que la parlamentaria fue quien presentó formalmente al Congreso de la República la moción de vacancia en contra del mandatario.

En su performance, Chirinos llamó la atención de todos al arrodillarse para besar la bandera del Perú. Luego de este gesto, dijo lo siguiente: “Vengo a pedirles de rodillas salvar a nuestro Perú. No queremos que nos gobierne una pandilla de coimeros. No queremos a secretarios que guardan 20 mil dólares en un wáter. No queremos a un presidente que se burle de nuestras Fuerzas Armadas”, comentó.

“De ninguna manera este pueblo peruano va a regalarle al país al incapaz de Pedro Castillo, a los terroristas. No queremos que los padres y madres del pueblo peruano sean sumidos a la miseria. Por eso, todos los peruanos les decimos: ¡Fuera comunistas del Perú!”, agregó.