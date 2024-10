Paro de transportistas: ¿El Metropolitano y los corredores funcionarán este 10 de octubre?

Los usuarios del Metropolitano y corredores complementarios se han mostrado preocupados por la confirmación del paro nacional. ATU responde a esta situación

Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, anunció que el paro convocado para el próximo 10 de octubre tendrá una duración de 24 horas, aunque podría extenderse indefinidamente si el Congreso no deroga la Ley N° 32108, que modificó la normativa sobre crimen organizado. Este paro, según Campos, busca visibilizar la preocupación del gremio por la ola de extorsiones que afecta a transportistas en diversas regiones del país.

Ángel Mendoza, gerente general de la Asociación de Concesionarios del Transporte Urbano (ACTU), también se pronunció en torno a esta problemática, confirmando que algunos miembros de su gremio han sido víctimas de extorsión. Sin embargo, Mendoza subrayó que su organización no participará en el paro y atribuyó la convocatoria a sectores con “fines políticos”, mayormente informales.

“Las asociaciones que representamos a las empresas formales de transporte urbano no vamos a parar el día 10″, declaró Mendoza, afirmando que, aunque es necesario exigir mayor seguridad, no se debe aprovechar esta situación con otros intereses. Según Mendoza, el paro convocado es promovido principalmente por grupos que buscan presionar para que la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) los formalice, lo cual no considera viable dada la congestión vehicular y los problemas actuales del transporte en Lima y Callao.

¿El paro afectará el transporte público?

Además, Mendoza resaltó que servicios importantes como el Metropolitano y los corredores complementarios seguirán operando con normalidad, debido a los contratos de concesión que garantizan la prestación del servicio. En ese contexto, también recordó que el 90% del transporte urbano en Lima y Callao, representado por el transporte regular, no acatará el paro, según declaraciones de Ricardo Pareja, un representante gremial.