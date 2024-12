Pareja obtuvo línea telefónica antes del asesinato de Andrea Vidal

El nuevo número telefónico de Falcón, destinado solo para Andrea Vidal, se suma a los elementos investigados.

Rodrigo Falcón, pareja de Andrea Vidal Gómez , adquirió un número de celular exclusivamente para comunicarse con ella un día antes de su muerte. Según las declaraciones de Falcón a la Policía, este número fue utilizado para llamarla insistentemente el día del crimen.

“Compartimos una de las líneas telefónicas porque teníamos aviones para el futuro inmediato”, declaró Falcón en la comisaría de Maranga. Este dato llamó la atención de los agentes de la División de Investigación de Homicidios , quienes lo consideran clave en las indagaciones.

El joven también afirmó que el nuevo número estaba destinado únicamente a la comunicación personal con Andrea. Este detalle, junto a su relato de las últimas horas que compartieron, es parte de las pruebas evaluadas por las autoridades.

Detalles de las últimas horas de Andrea Vidal

En su testimonio, Falcón narró los movimientos realizados el 10 de diciembre, día en que Andrea Vidal fue vista con vida por última vez. Según su relato, llegó al domicilio de Vidal a las 6:00 am, pero decidió no ir al gimnasio por cansancio y descansaron hasta las 8:00 am.

“Luego me dirigió a la sede del banco Interbank hasta la 1 de la tarde, para luego regresar a almorzar en casa de Andrea, donde me quedó a trabajar en forma remota hasta las 2:30 pm”, indicó.

Por la tarde, la pareja acudió al cine en Plaza San Miguel para ver la película El tiempo que tenemos juntos . Posteriormente, fueron al domicilio de Falcón en San Miguel, donde permanecieron conversando y viendo televisión.

Los últimos momentos de Andrea Vidal

Según Falcón, Andrea solicitó un taxi a las 8:20 pm para regresar a casa. El vehículo, conducido por José Vargas Briceño, llegó minutos después. Andrea partió con destino al domicilio de sus padres en La Victoria , pero nunca llegó.

Este detalle, junto con la adquisición de la nueva línea telefónica, forma parte de los elementos que la Policía analiza para esclarecer el caso.