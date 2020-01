¡Para el amor no hay edad! Sandra Muente se casa

Para el amor no hay edad. La cantante Sandra Muente dio a conocer a través de sus redes sociales que pasará a la fila de las casadas. La artista contó que su pareja, Ricardo Núñez, quien es músico y le lleva 16 años, le pidió la mano en las playas del Norte.

“Nos vamos a casar. Ayer, fue la noche más bonita de toda mi vida. Rik me preparó una cenita sorpresa para ir cerrando nuestro viaje en Vichayito. Cenamos sushi y conversamos de lo hermosos que han sido estos casi 5 años juntos. Me abrazó, me dio un beso hermoso, y nos quedamos mirándonos como tontos un rato largo. Después llegó el postre que era en realidad un anillo hermoso que hizo que yo casi salte hasta el techo”, escribió.