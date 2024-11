Paolo Guerrero y el que puede ser su último partido

Perú no logró sumar en Buenos Aires. La Selección Peruana cayó 1-0 frente a Argentina y Paolo Guerrero declaró después del partido y dejó entre líneas que se acerca su retiro de la selección

Al término del partido, Guerrero habló en zona mixta y dejó entrever que este duelo podría ser su despedida con la selección. A sus 40 años, el «Depredador» expresó sus sentimientos al respecto: «Es posible que este sea mi último partido oficial con la blanquirroja, pero no soy cobarde. No voy a abandonar el barco y estaré aquí para lo que el ‘profe’ necesite. Amo a mi país y a esta camiseta«, declaró a América TV.

También lee:

Respecto a la doble jornada de Eliminatorias en marzo, cuando Perú enfrentará a Bolivia y Venezuela, el delantero no aseguró su presencia: «No sé qué pasará el próximo año. He dado todo. Amo a mi camiseta, aunque a veces mi país me haga doler. Solo tengo agradecimiento por mis compañeros«, añadió.

Críticas al arbitraje y balance del partido

Guerrero también comentó sobre el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán, señalando que las decisiones perjudicaron al equipo dirigido por Jorge Fossati: «Es difícil cuando el árbitro te condiciona. Nos empujaban y no cobraba nada, pero a Messi lo tocabas con un dedo y cobraba todo. Las opciones que tuvieron ellos fueron de pelota parada«, indicó.

Finalmente, el delantero analizó el rendimiento del equipo, «más allá del gol, no nos crearon muchas ocasiones claras. Nosotros no nos atrevimos mucho, podríamos haber jugado más. Irse con las manos vacías duele, pero todavía tenemos chances de clasificar. A la Selección Peruana no se le puede dar por muerta«, concluyó.

Con esta derrota, Perú se mantiene en la parte baja de la tabla y está obligado a sumar en los próximos encuentros para mantener vivo el sueño mundialista.