¡Paolo Guerrero no jugará en Alianza Lima!

Pese a acercamiento, ‘Depredador’ no volverá a La Victoria

Tras haber quedado libre luego de un 2023 en el que fue campeón del fútbol ecuatoriano y de la Copa Sudamericana con LDU Quito, Paolo Guerrero apareció como opción para reforzar la delantera de Alianza Lima en la temporada 2024. Sin embargo, se pudo confirmar que el jugador de 40 años no llegará al cuadro blanquiazul.

El nombre de Paolo Guerrero volvió a sonar en La Victoria en los primeros días de enero. Tras llegar al Perú para los festejos de su onomástico, el ‘Depredador’ fue consultado respecto a alguna posibilidad de continuar su carrera en Alianza Lima, debido a que no había arreglado renovar contrato con LDU.

“Alianza Lima no me ha hecho llegar nada, creo que no hay ningún interés. Alianza no me ha hecho llegar nada. Creo que no hay ningún interés y no hay problema. Como siempre lo dije, no voy a dejar de ser hincha de Alianza. Dirigentes pasan y todo eso”, manifestó el goleador histórico de la Selección Peruana sobre la situación de aquel momento con los blanquiazules.

Paolo Guerrero, que desarrolló su etapa formativa en Alianza Lima, nunca llegó a jugar de manera oficial por el club íntimo a nivel profesional. Con la intención de seguir extendiendo su carrera, siendo un objetivo disputar la Copa Libertadores (que la jugará Alianza), surgió la posibilidad del desembarco del ‘9’ en Matute, algo que se dio principalmente por el interés de un sector importante de la directiva por ficharlo.