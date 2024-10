‘Pantaleón’ no será candidato presidencial

El expresidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, anunció ayer que no tiene intenciones de afiliarse a algún partido político para participar en las Elecciones Generales de 2026, ya sea como candidato al Congreso o a la Presidencia de la República.

El también actor contó que después de haber estado involucrado en la vida política -en referencia a su paso por la PCM entre marzo y septiembre de 2019-, le costó “mucho” reintegrarse a la actividad artística, por lo que dijo estar enfocado ahora en su carrera actoral.

“Estoy muy agradecido de haber podido servir a mi país, me ha costado mucho reintegrarme luego a mi actividad artística, en la que tengo más de 30 años y es en donde yo quiero continuar. No tengo planes de participar en política”, declaró.

No obstante, el popular ‘Pantaleón’ señaló que su distanciamiento de la política no implica no preocuparse sobre la situación del país.