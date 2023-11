Pamela le dedica a Christian: “Te elegiría mil veces, te amo”

CUMBIAMBEROS CELEBRARON SUS CUARTO ANIVERSARIO EN REDES SOCIALES

“Si tengo que volver a elegirte, lo haría mil veces. Feliz 4 años. Te espero mi amor bonito, gracias por todos los detalles que tienes conmigo, gracias por siempre estar ahí. Te amo”, con estas palabras la cantante de cumbia Pamela Franco usó sus redes sociales para mostrar el extenso ramo de flores azules que le regaló Christian Domínguez por su cuarto aniversario como pareja.

Además, publicó un video en su cuenta oficial de TikTok mostrando el enorme ramo de flores azules que le envió el cumbiambero. “Me haces sentir especial y feliz. Te amo mi amor. Feliz 4 añitos”, escribió en la descripción.

Horas antes, pese a que cumplieron cuatro años de relación, no se habían dedicado ni una historia en Instagram a diferencia del año pasado en que sí se felicitaron mutuamente en sus redes sociales.

Según el programa Préndete, los conductores hicieron notar que Christian Domínguez y Pamela Franco no se enviaron ni un mensaje de amor o foto para celebrar la fecha.

“Nuestra productora está preocupada porque no suben ni una historia de su aniversario”, dice Rocío Miranda. Al parecer, ambos, estarían trabajando, ya que el cantante estuvo en un concierto en provincia.

Leer también [Nueva York: centenares de personas recrean la coreografía de ‘Thriller’]

Como se recuerda, Franco hace un tiempo expresó sus deseos de tener una familia y un matrimonio, pero esto aún no se concreta.

“No me voy hacer la que no, una quiere casarse, sellar su familia, pero primero que el anillo me lo tiene que dar él, él verá su tiempo, yo tampoco estoy corriendo. Ahorita el matrimonio es tomado más a la ligera, el matrimonio es más cuánto gastas y aparte es criticado. Gastas, te critican y si te divorcias… peor. Yo lo llevo con calma”, dijo.