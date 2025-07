Pagos sin efectivo ni tarjeta: Prexpe se suma al ecosistema QR interoperable del Perú

La billetera digital suma interoperabilidad con los QR más usados del país. También se pueden generar QRs propios para recibir pagos sin costo y con abono inmediato.

Lima, julio de 2025.– Prexpe amplía su ecosistema con una funcionalidad cada vez más habitual entre los peruanos: pagar escaneando un código QR desde el celular. Desde ahora, los usuarios pueden usar la app para realizar compras en cualquier comercio que opere con formatos interoperables, incluidos los de Yape y Plin.

Esta nueva opción se integra a otras funcionalidades ya disponibles en la app, como las transferencias por número de celular entre usuarios. Con esta actualización, los usuarios pueden pagar desde un emoliente hasta hacer compras en la bodega o enviar dinero a un amigo escaneando su QR, sin necesidad de efectivo, tarjeta física ni cuenta bancaria tradicional.

Impulso a la inclusión financiera y pagos digitales

El uso de billeteras digitales sigue creciendo en el Perú. Según el Banco Central de Reserva, el 58 % de peruanos ya las utiliza y las transacciones digitales aumentaron 77 % en 2024. Solo los pagos con QR crecieron 85 %, con más de 26 millones de operaciones mensuales.

Pese a este avance, más del 70 % de las transacciones en pequeños comercios todavía se hacen en efectivo, lo que representa barreras para miles de emprendedores y trabajadores independientes. Además, fuera de Lima, apenas el 53 % de la población está bancarizada, frente al 71 % en la capital.

En este contexto, la interoperabilidad QR de Prexpe representa una solución pensada para jóvenes, emprendedores y usuarios no bancarizados que buscan métodos prácticos para pagar y cobrar sin efectivo, tarjetas ni POS. “Con esta integración, Prexpe amplía el acceso a pagos digitales seguros y sin complicaciones, fortaleciendo un ecosistema financiero más inclusivo y accesible para todos”, destacó Susan Raczy, country manager de Prexpe en Perú.

¿Cómo funcionan los pagos y cobros con QR desde Prexpe?

Para pagar con Prexpe, basta con abrir la app, elegir la opción “Pagar con QR” y escanear el código del comercio, sea de Yape, Plin u otra billetera interoperable. También se puede escanear un QR enviado por WhatsApp Web o desde la galería del celular. La operación se valida con PIN, huella o Face ID, y el dinero se transfiere al instante, sin comisiones.

Además, Prexpe permite generar un QR propio para recibir pagos desde cualquier billetera digital del país. Esta opción es ideal para vendedores, deliverys, freelancers o pequeños comercios que no tienen acceso a POS, no desean pagar afiliaciones costosas o buscan una alternativa adicional de cobro. El código puede imprimirse o compartirse fácilmente por redes sociales o apps de mensajería.

¿Qué tipo de QR se puede usar con Prexpe?

La nueva funcionalidad de pagos con QR en Prexpe está conectada al sistema de interoperabilidad de la Cámara de Compensación Electrónica (CCE), que integra a las principales billeteras digitales y entidades financieras del país. Esta red permite realizar pagos de manera directa, rápida y sin costo entre QRs interoperables, por lo que no incluye aquellos generados por adquirentes como Izipay o Niubiz, que operan bajo un esquema distinto.

Optar por este esquema interoperable permite ampliar el acceso a pagos digitales sin necesidad de comisiones ni dispositivos adicionales, lo que resulta especialmente útil en zonas donde no se cuenta con POS u otras herramientas tradicionales. “Con esta integración, facilitamos pagos rápidos, seguros y sin depender de efectivo, tarjetas ni infraestructura adicional.. Así, más personas pueden sumarse al uso cotidiano de las billeteras digitales en todo el país”, destacó Susan Raczy, country manager de Prexpe en Perú.