“Pagos a cuenta” seguirán rigiendo en Reintegro 3

Actualizaciones de aportes serán de acuerdo a periodos de trabajo interés

Voces ajenas a la comisión Ad Hoc Fonavi han iniciado una campaña que lo único que busca es desorientar al fonavista y desvirtuar el proceso de devolución, tratando de dilatar el proceso, Luis Luzuriaga , presidente de los fonavistas exhorta a no caer en falsas versiones y explica al detalle cual es el origen de los montos que se van pagando en los REINTEGROS, la insistencia en que el fonavista persista en seguir acreditado sus aportaciones y cuáles son los mecanismos reales para actualizar dichas aportaciones. La comisión Ad Hoc ya diseña los lineamientos de un tercer reintegro que beneficiará a ex aportantes mayores de 70 años.

Sectores ajenos a la comisión vienen promoviendo una devolución que lo único que hace es confundir al fonavista, ¿cómo se efectiviza el reintegro y que tasa se aplica?

En el proceso de devolución, las normas que han salido en el tiempo, referéndum, y la norma que restituyo la ley del referéndum que fue derogada por esta ley de los 10.69, establece que se debe devolver las aportaciones actualizadas, ahí se da una controversia , porque la ley aprobada en referéndum establece que la devolución tiene que ser actualizada con LA TASA DE INTERÉS LEGAL EFECTIVA, ese era el gran problema que teníamos porque la tasa de interés legal efectiva del 80 al 92 no existe y a partir de agosto del 92 para adelante la tasa de interés legal efectiva se aplica con el nuevo código civil, solamente se actualizaban las aportaciones del 92 para adelante y para atrás no había tasa, era tasa de interés nominal , eso era prácticamente cero soles, la actualización era cero, es más, eran monedas que no existían, no se iba a devolver nada y ni siquiera actualizado. Cuando hicimos el proceso en el congreso el año 2020 procuramos que en la nueva ley se estableciera que las aportaciones se iban a actualizar por el lado del poder adquisitivo, ósea tanto compraba yo en ese momento con ese dinero, igual debo comprar ahora, ese fue el criterio base, el índice de consumo, y como toda deuda, porque la deuda del fonavi es deuda pública, el TC se ha pronunciado que es una deuda interna que tiene el estado con los fonavistas, y de ACUERDO AL ART.75 forma parte de la deuda pública del país, del estado, tiene que pagarse con intereses, porque el estado cuando paga su DEUDA PÚBLICA INTERNA O EXTERNA LA PAGA CON INTERESES, ese tema el año pasado, el 2023 se tuvo que resolver porque el TC emitió una sentencia, en esa sentencia el tribunal dijo que aplicar la actualización del dinero por el IPC (índice de precios al consumidor) o el poder adquisitivo significaba que el estado iba a incrementar, había un incremento muy fuerte en su deuda pública, el TC reconoce que es deuda pública pero que eso iba afectar el tema de la deuda pública externa en el sentido de solicitar créditos internacionales, dado que al aumentar su deuda pública interna en relación a su PBI significaba que el Perú perdía competitividad en ese sentido, porque su margen se iba ir reduciendo, entonces eso iba a afectar dijo el tribunal, el tema de endeudamiento externo para poder financiar el presupuesto en el gobierno.

El proceso no solo era actualizar y devolver aportaciones

Tuvimos que resolver el tema, ¿que hacíamos? este proceso de devolución solo iba a significar actualizar y devolver las aportaciones que se habían efectuado con la moneda actual , el inti millón, que es el nuevo sol de ahora, que solamente eso podíamos actualizar, esa era la única moneda que existía, y lo de atrás, lo que estaba en intis, en soles del 80 al 91, era cero, entonces eso nos llevó a adoptar una “cifra de fantasía”, que no existe pero que la hemos puesto ahí, la hemos vuelto realidad por decisión de nosotros , establecimos de que debíamos de partir como base los 10.69 que la comisión anterior había asignado, como valor mensual monetario, del 80 hasta el 95, tenemos 10.69 por mes, actualicemos esos 10.69 que se han entregado y establezcamos su actualización en monto total y devolvemos la diferencia, es lo que se llama REINTEGRO ahora. Entonces acordamos en la comisión actualizar en función a los 10.69 aplicando la tasa de interés legal efectiva que estableció el tribunal en su sentencia , la última sentencia, la 16/2021 entonces decidimos actualizar esos 10.69 y eso ES LO QUE SE ESTÁ REINTEGRANDO AHORA Y LO QUE RECIBIERON CADA UNO DE ACUERDO A LOS PERIODOS QUE TRABAJO Y APORTO Y QUE EN SU MOMENTO LE DIERON ESA CANTIDAD, vale decir por ejemplo el que trabajo del 80 al 95 y que en su momento recibió casi cerca de 2 mil soles, ahora va recibir como actualización, como reintegro 6, 680 soles y así va bajando , en la medida que va recibiendo, se va actualizando, entonces en ese punto, ¿qué otra decisión también se adoptó? Bueno, como tenían que devolverse las aportaciones, porque eso dice la norma, ya que había una discusión al interior de la comisión, ellos aludían a la sentencia del TC del 2017 que se tenía que devolver lo efectivamente recaudado del trabajador, y que la anterior ley, la 30114 que estaba derogada, estaba eliminada también establecía lo mismo, la recaudación

¿Y qué cosa era la recaudación?

Era lo que había sido descontado de la remuneración del trabajador y que, según ellos, había llegado al Banco de la nación que tenía la caja y siempre la ha tenido hasta que se liquidó el fonavi.

¿Cuánto fue lo que ingresó?

Según ellos, según el MEF, la recaudación en el tiempo del 80 al 95 de los aportes del trabajador ósea, que llegó de las planillas a la ventanilla del BN fue 1, 300 millones de soles, eso fue lo recaudado, lo que ingresó al BN, la lucha interna fue fuerte y logramos establecer un consenso, fue un tema de legalidad, bueno si se ha recaudado, que se devuelva lo que se ha recaudado en soles oro, lo que se ha recaudado en intis y que se devuelva lo que se ha recaudado en sol actual, devuélvase de acuerdo a cada moneda.

Vino el impase ¿Y QUE VAMOS A DEVOLVER DEL 80 AL 91? Los confrontamos y los pusimos contra la pared, ellos mismos dijeron, pero no vamos a devolver nada, nosotros no podemos permitir que se agarre el dinero del 91 para adelante, porque fue lo que aportó esa gente y en esa moneda para dárselos a todos por igual, no se puede, es quitarle su patrimonio a él para dárselo a los otros, eso obligó a que se tuviera que variar de posición por parte del ejecutivo, entonces ¿qué vamos a hacer con esta aportación de los 10.69? tiene que ser un pago a cuenta de la cancelación del total de las aportaciones , ese es un adelanto y tenemos un dinero en la comisión, sobre ese criterio, avancemos y vayamos adelantando ese dinero, pero A CUENTA DE LAS APORTACIONES

Siempre fue a cuenta de las aportaciones

Antes de eso era la recaudación, ósea si tus tenías 1, 300 millones y lo actualizas te da 6, 680 millones y si vas a devolver la recaudación lo que vas a devolver es 6, 680 millones, ya tienes la cantidad determinada, eso se rompió, Porque la aportación depende de cada trabajador, lo que aporto lo que ganaba, los periodos que trabajó, ósea para cada trabajador es una cifra determinada y con la recaudación, es una cantidad fija mensual, no había forma, el fondo es tanto, no se puede, está en función a la suma de todos los certificados de aportación, todos los certificados de aportación, de los 2 millones, eso es el fondo, con la recaudación no, ¿cuánto ingreso al BN? 1, 300 millones, ahh, esa es la cantidad, ese es el fondo, eso hay que repartirlo, esa controversia, esa contradicción, la zanjamos, que se devuelva lo recaudado de acuerdo a cada periodo de aportación y de moneda, del 80 al 91 era nada,

¿Entonces qué le ibas a devolver al más del millón de personas que estaban ahí?

Nada, y encima con las leyes que era para la emergencia del adulto mayor y todo lo demás, todo el contexto, se les hizo dificilísimo poder avanzar con esa posición, se revirtió, fuimos al congreso, hicimos la ley 31928 para que ese dinero que teníamos en la caja, en la comisión, en ese momento eran 2, 300 millones se pudiese adelantar en función a la actualización de los 10.69 que se dio la vez pasada, salió la norma en noviembre del año pasado y logramos que se diera inicio al pago a cuenta de las aportaciones, por es que ahora hay muchas personas que están cobrando 18 mil soles, 20 mil soles, porque hay empresas , que son las más grandes del país que son privadas que han enviado información de su data de sus trabajadores, mientras más ganaban , más aportaban. Que es lo que tiene que hacer el fonavista , tiene que acreditar sus aportaciones, ubicar su libro de planillas, el 10% tiene digamos aportaciones acreditadas , son 174 mil fonavistas que tiene aportaciones acreditadas.

