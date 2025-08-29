OSIPTEL: estos fueron los indicadores de calidad de internet móvil en julio de 2025

• La velocidad promedio de descarga de internet móvil a nivel nacional alcanzó los 12.16 Mbps.

La velocidad promedio de descarga del internet móvil en redes 4G en el Perú alcanzó los 12.16 megabits por segundo (Mbps) durante julio de 2025, según datos reportados al Panel de Monitoreo del Internet Móvil, herramienta del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL).

Este resultado representa un incremento respecto al mes anterior, en el que se registró una velocidad promedio de 12.03 Mbps, lo que refleja una mejora en la calidad del servicio de internet móvil en el territorio nacional. Con respecto a la velocidad de subida, el promedio nacional se ubicó en 2.96 Mbps.

En tanto, el indicador de latencia registró un promedio nacional de 54.10 (milisegundos) ms. Aunque suele confundirse con la velocidad, este factor provoca que los videos vistos en el celular o las videollamadas para clases en línea se reproduzcan con mayor o menor demora. A menor retardo, mejor desempeño.

Respecto al tiempo de cobertura, a nivel nacional, registró un promedio de 92.65 %. Es decir, los usuarios estuvieron conectados a una red 4G en este tiempo, lo que significaría una mejor experiencia en navegación de diversos contenidos en ese periodo en dicha tecnología.

Finalmente, el indicador de pérdida de paquetes de datos (cuyo mal desempeño puede ocasionar la interrupción de alguna sesión de datos o que recibamos o enviemos información con retrasos, intermitencia o de manera incompleta, en audio y videoconferencias, por ejemplo), registró un promedio de 0.79 % a nivel nacional.

Según el análisis del promedio ponderado de todos los indicadores en 4G, el ranking de calidad de internet móvil a nivel nacional en julio se situó en 77.63 %. Entel fue el operador con mejor desempeño (79.08 %); le siguieron Claro (78.28 %), Bitel (77.37 %) y Movistar (75.19 %).

Velocidad de descarga por regiones

En julio, nueve regiones tuvieron promedios de velocidad de descarga por encima de la media nacional (12.16 Mbps). Tumbes registró el internet móvil más veloz (13.18 Mbps); le siguieron Pasco (12.82 Mbps), Callao (12.57 Mbps), Lima (12.51 Mbps), Lambayeque (12.42 Mbps), Piura (12.21 Mbps), Huánuco (12.20 Mbps), La Libertad (12.20 Mbps) y San Martín (12.17 Mbps).

Por el contrario, las regiones con menores promedios de velocidad fueron Cusco (11.70 Mbps), Loreto (11.63 Mbps) y Huancavelica (11.53 Mbps).

Por empresa operadora

En el séptimo mes del año, las cuatro principales empresas operadoras (Claro, Bitel, Entel y Movistar) mejoraron su promedio de velocidad de descarga. A detalle, Claro se posicionó como el operador con la mayor velocidad promedio en internet 4G, con 12.65 Mbps a nivel nacional, liderando en 13 de las 25 regiones del país. Sus mejores registros se dieron en Tumbes (13.70 Mbps), Piura (13.24 Mbps) y San Martín (13.13 Mbps).

En tanto, Bitel obtuvo un promedio nacional de 12.50 Mbps y lideró en ocho regiones, destacando en Ica (13.65 Mbps), Lambayeque (13.56 Mbps) y Pasco (13.20 Mbps).

Entel, con una media nacional de 11.90 Mbps, fue el operador más veloz en Amazonas (13.31 Mbps), Tacna (13.18 Mbps), Moquegua (13.13 Mbps) y Madre de Dios (12.69 Mbps). Y Movistar registró el menor rendimiento entre los cuatro principales operadores, con 11.09 Mbps de velocidad promedio.

Para conocer a detalle los resultados del Panel de monitoreo de internet móvil pueden ingresar a: https://sociedadtelecom.pe/2025/08/29/panel-de-monitoreo-de-internet-movil-analisis-de-indicadores-a-nivel-departamental-julio-2025/#popup

También pueden verificar los indicadores de internet móvil en el portal Checa tu internet móvil: https://checatuinternetmovil.osiptel.gob.pe/