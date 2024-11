Óscar Vera es nuevo gerente de Petroperú

Ayer por la tarde se dio a conocer que el exministro de la cartera de Energía y Minas, Óscar Vera, ha sido designado como nuevo gerente general de Petroperú. Luego casi dos meses sin tener un directorio, se ha dado a conocer que Vera Gargurevich lidere la gerencia de la empresa de hidrocarburos estatal.

Precisamente, hace menos de una semana también se eligió al presidente de la mencionada entidad, Alejandro Narváez, que conforman el directorio.

Asimismo, se precisa que este cargo es diferente al de presidente del directorio donde el cual lo preside, Alejandro Narváez.

Leer también [Exdirector de Obrainsa revela coimas de S/1 millón a Martín Vizcarra en caso Lomas de Ilo]

“Como trabajador, es mi obligación atender lo que me solicite la empresa. Durante mis 40 años trabajando en todas las operaciones de la empresa, me prepararon para desempeñarme en puestos de dirección, los que he venido ocupando, en Lima, Talara, Iquitos y Conchán”, dijo Vera antes de que se oficialice su designación.