Oposición de Venezuela denunció irregularidades en elecciones

Tras las elecciones presidenciales de Venezuela, la oposición denunció irregularidades en las elecciones durante la jornada electoral.

La Sala de Monitoreo de Graves Violaciones de Derechos Humanos del comando de campaña con Venezuela, el cual respalda la candidatura de Edmundo Gonzáles Urrutia, denunció diversas irregularidades que fueron concretados durante el proceso electoral de Venezuela.

Conforme a las cifras que fue presentada por el grupo, se registraron setenta y ocho casos de persecución política en el país, además de veinte seis incidentes de detenciones arbitrarias, tres desapariciones forzadas, ocho casos de amenazas y cuarenta situaciones de hostigamiento e intimidación.

Dichas cifras fueron divulgadas mediante un boletín, el cual fue publicado por la Sala de Monitoreo a través de sus redes sociales, en donde además de ello, realizaron una condena pública de los hechos registrados en el país. Asimismo, tres testigos de la oposición mayoritaria ante la Junta Nacional Electoral de Venezuela, denunciaron que, tras la celebración de los comicios presidenciales del país, se les impidió el acceso a la sede de la institución.

“Juan Carlos (Caldera), Perkins (Rocha) y yo no hemos podido ingresar al Consejo Nacional Electoral”, indicó mediante una rueda de prensa, la exdiputada Delsa Solórzano, en representación del grupo designado por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

Ante este suceso, la opositora mencionó que al no estar presentes en la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE), no pueden canalizar “en tiempo real” las incidencias que reciben durante el desarrollo del proceso con los rectores de la institución; debido a esta situación, señaló que dependen de un “intermediario” o de comunicaciones vía celular para atender y resolver los casos. No obstante, Solórzano confirmó que este “obstáculo“, al igual que “todos” los anteriores, será superado, y también aseguró que seguirán insistiendo con el objetivo de obtener acceso al CNE.

Por su parte, Solórzano aclamó la “extraordinaria” participación en las elecciones, en las que compiten diez candidatos, entre ellos el abanderado de la PUD, el exembajador Edmundo González Urrutia, y el mandatario Nicolás Maduro, quien buscó un tercer período consecutivo en el poder.