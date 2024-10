Octubre se prepara para un fin de semana largo por el combate de Angamos

Conoce las fechas de descanso y qué sectores se beneficiarán en este mes de conmemoración nacional.

El mes de octubre trae consigo una oportunidad de descanso para muchos trabajadores en el país, gracias a la celebración del combate de Angamos. Este feriado nacional, que se celebra el martes 8 de octubre, rinde homenaje al almirante Miguel Grau, figura emblemática de la historia peruana. Sin embargo, la festividad no se limita a un solo día; el lunes 7 de octubre también será un día no laborable para el sector público, lo que resulta en un fin de semana extendido ideal para promover el turismo interno.

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) ha aclarado las diferencias entre estos dos días importantes, para asegurar que trabajadores y empleadores estén informados y puedan organizar sus agendas de manera efectiva. El feriado del martes 8 de octubre significa que los trabajadores tienen derecho a un día de descanso sin que esto afecte su salario. En caso de que un empleado tenga que trabajar ese día, su empleador tiene la responsabilidad de ofrecerle una compensación adecuada: ya sea un día libre en otra fecha o un pago equivalente a tres veces su salario habitual por las horas trabajadas durante el feriado.

Por otro lado, el lunes 7 de octubre está declarado como un día no laborable específicamente para los trabajadores del sector público. Estos empleados no irán a trabajar ese día, pero deberán compensar las horas no trabajadas en las semanas siguientes, de acuerdo a lo que disponga su Oficina de Recursos Humanos. Es importante señalar que, a diferencia del feriado, en este caso los trabajadores recibirán su sueldo habitual sin ningún tipo de bonificación extra.

Esta disposición no solo brinda un merecido descanso a los trabajadores, sino que también busca estimular la economía local a través del turismo. Muchas familias podrán aprovechar este fin de semana largo para realizar actividades recreativas y visitar diversos destinos turísticos en el país, fortaleciendo así la reactivación económica post-pandemia.