Obrero fue asesinado por dos sujetos armados en Comas

La víctima, quien se dirigía a almorzar fue atacado por dos sujetos armados que se encontraban a bordo de una moto. El hecho se registró en el distrito de Comas

Un obrero de cuarenta años, fue asesinado por dos sujetos armados en el kilómetro catorce de la avenida Túpac Amaru, en el distrito limeño de Comas. Cabe señalar, que este crimen ocurrió pese al estado de emergencia en el país.

Asimismo, la víctima quien fue identificada como Dregolo Ever Retis Alarcón, se encontraba participando en las obras de mantenimiento en la conocida vía. Sin embargo, este crimen ocurrió cuando el hombre se dirigía almorzar y los asesinos, quienes llegaron a bordo de una motocicleta, le dispararon hasta en siete oportunidades.

En tanto, los vecinos de la zona, intentaron trasladarlo con vida hasta el hospital más cercano en Comas, sin embargo, el hombre murió en el lugar debido a la gravedad de sus heridas. Asimismo, la Policía Nacional llegó hasta el lugar a fin de acordonar toda la zona para las investigaciones correspondientes.

“Acá Comas es tierra de nadie. Uno no puede ni caminar por la calle porque tiene miedo. Yo venía de trabajar y me entero que mataron al señor. Ni segura nos sentimos, no hay seguridad ni nada, peor estamos“, señaló una vecina mediante un medio local.