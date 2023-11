Nuevo canciller de Dina planteó denunciar el Pacto de San José

El nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Javier González Olaechea, indicó que la CIDH y la Corte IDH carecen de “imparcialidad”

La presidenta Dina Boluarte designó a Javier González-Olaechea como el nuevo ministro de Relaciones Exteriores en sustitución de Ana Cecilia Gervasi, quien renunció después de la infructuosa reunión con el presidente Joe Biden durante la I Cumbre de los líderes de la Alianza de la Prosperidad Económica en las Américas (APEP) la semana pasada en Estados Unidos.

González-Olaechea, con un doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad Católica Argentina, cuenta con 44 años de experiencia en el ámbito público y privado. Ha desempeñado roles asesores en los ministerios de Trabajo, Energía e Interior, siendo una figura solicitada por los medios de comunicación para ofrecer sus opiniones sobre diversos temas.

En una columna publicada por los medios el 23 de septiembre pasado, titulada ‘Reformar o denunciar la CIDH’, González-Olaechea plantea la posibilidad de que, ante la dificultad de llevar a cabo una reforma interna en esa entidad, lo más conveniente para el Perú sería denunciar el Pacto de San José.

“Los países que adherimos al Pacto de San José hemos sido incapaces de subsanar los enormes vicios y pareciera hoy un imposible fáctico hacerlo por cuanto la promoción y defensa de los derechos humanos jamás se garantizan mediante su violación. Resultando indispensable erradicar el direccionamiento ideológico, toca emprender uno de dos caminos: o se batalla desde dentro para erradicar sus múltiples males –incluidas auditorías contables y de cumplimiento de normas éticas– o se denuncia el tratado”, escribió.

Para llegar a esa conclusión, el nuevo ministro de Relaciones Exteriores no dudó en cuestionar la supuesta falta de “imparcialidad” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “La comisión y la corte frecuentemente persiguen a quienes defienden la democracia y el orden público, y premian a quienes los violan, terroristas o no”, criticó.

“Los actuados por la comisión y por la corte carecen –con inequívoca recurrencia– de imparcialidad. Sus argumentos políticos son revestidos de legalidad y sus miembros no pueden engendrar justicia alguna por cuanto abdicaron de la objetividad, razonabilidad, imparcialidad e independencia”, agregó.

No es la primera vez que González-Olaechea critica al sistema interamericano. En mayo, también expresó críticas hacia el informe de la CIDH sobre las muertes ocurridas durante las protestas de diciembre del 2022 y enero de este año, las cuales se dirigieron contra el gobierno de Boluarte y resultaron en más de 60 fallecidos.

“El informe califica nuestra economía, pontifica sobre cómo debemos gobernarnos, cómo deben relacionarse nuestros poderes públicos, sobre qué debe o no legislar nuestro Congreso. Lo mismo hace con el Tribunal Constitucional. Si esto no es una inaceptable violación a nuestra soberanía política, ¿qué es? ¿Agüita de coco? No lo creo. Más bien es tinta rojiza desbordante del tintero de sus escribidores”, puso el nuevo ministro de Relaciones Exteriores.

La postura crítica del canciller González-Olaechea hacia la CIDH y la Corte IDH se alinea de manera notable con los proyectos presentados en el Congreso por Acción Popular, el fujimorismo y Renovación Popular, los cuales buscan la salida de Perú de estas entidades.

