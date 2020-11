“Nos obligaron a votar a favor de la vacancia”

El congresista Hans Troyes (Acción Popular) reveló que hubo presiones al interior de su bancada para que los parlamentarios votaran a favor de la vacancia presidencial contra Martín Vizcarra. Ello bajo la amenaza de que sus proyectos no serían tramitados si se manifestaban en contra de la medida.

Según IDL-Reporteros, el legislador por Cajamarca indicó que “hubo un proceso de repartija” para que se dieran cambios en el sentido de los votos en el partido de la lampa.

“El proceso de negociación fue en el cuarto intermedio. […] Para que se dieran cambios hubo un proceso de repartija. [A los que no quisieron plegarse, como Troyes] Nos dijeron que no nos iban a firmar proyectos. […] Me refiero a los proyectos de ley. Yo he presentado 13 proyectos que están en curso“, señaló al citado medio.