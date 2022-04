No quiere adelanto de elecciones

Luego de que el congresista Pasión Dávila presente el último jueves un proyecto de ley para adelantar elecciones generales. Ante ello, la parlamentaria de Perú Libre, Katy Ugarte, afirmó que se muestra en contra de esta iniciativa.

“Es una propuesta como cualquier otra, en este caso llamo la atención para decir que se debe respetar el Estado democrático, y esto hace que analicemos la constitución, esta situación no hace bien al país, los hermanos de a pie, cuando tenemos tanta informalidad, los que pagan son ellos, no hemos solucionado nada con ello”, refirió a Canal N.

“Hay que analizar la propuesta, hay que sustentarla, no estoy de acuerdo en que se vaya en contra el estado de derecho. [¿Está usted de acuerdo con que se vayan todos?] No, no estoy de acuerdo”, agregó.