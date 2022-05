No está de acuerdo con adelanto de elecciones

El congresista Alfredo Pariona (Perú Libre) se mostró en contra del proyecto para recortar el mandato presidencial y congresal, a fin de dar paso a un adelanto de elecciones generales, presentado por su colega de bancada Pasión Dávila.

“Reitero: esa es su participación de él, su voluntad de él, su propuesta; pero no el mío. Tenemos al momento una cuestión que nos rige los plazos y yo estoy sujeto a ello”, manifestó.

“En su momento cada uno habrá tenido su iniciativa, su voluntad; pero yo no he conocido ese tema (la propuesta de Dávila). Por los medios de prensa me he informado”, añadió.

Alfredo Pariona brindó estas declaraciones a su salida de Palacio de Gobierno, donde esta mañana se reunión con el presidente Pedro Castillo para -dijo- conversar sobre las demandas de la región Huancavelica.