Nivelación de pensión a S/930 exigen jubilados al Gobierno

El reajuste o nivelación en las pensiones de los jubilados tiene que darse a más tardar en el primer trimestre del 2021 no solo porque es una promesa pendiente que tiene el gobierno, sino porque es un derecho que le corresponde a los pensionistas, pues no se puede seguir cobrando como mínimo 500 soles y 893 soles como máximo, montos que no se ajustan al costo de vida.

Reajustes deben darse máximo el primer trimestre del 2021

En marzo pasado las conversaciones entre los jubilados y las autoridades del Gobierno, específicamente los representantes del premier de ese entonces, se encontraban bastante avanzadas y estuvieron a punto de concluir el tema del reajuste de las pensiones tal y como lo había prometido el ex presidente de la República Martín Vizcarra.

Sin embargo, la pandemia no permitió concluir los acuerdos y es por ello que, habiendo pasado 3 meses desde entonces, es urgente que el Ejecutivo cumpla con su palabra y no demore ni un día más en efectuar el aumento esperado.

Según los propios dirigentes, sostuvieron dos reuniones con los representantes de la PCM, uno de ellos asesor director del ex ministro Zeballos habiendo coordinado todo lo relacionado a los aumentos; sin embargo, solo faltó una tercera reunión para definir los montos. Desde entonces, el Gobierno no ha dicho nada al respecto y es un derecho y justicia que se realicen los reajustes cuanto antes pues lo que ganan los jubilados no llega al costo de vida, recibiendo solo 500 soles mensuales.

“Hasta la fecha no hay respuesta. Se ha considerado dentro del gasto público a todos, menos a los jubilados, se han pagado bonos se han dado créditos y a nosotros, que somos vulnerables, no nos ha tocado nada. Lo único que reclamos es que, pasada la peor parte de esta pandemia, el Gobierno cumpla con lo ofrecido pues no podemos soportar más esta situación con pensiones de miseria”, dijeron.

NIVELACIÓN A S/930

En ese sentido, precisaron que ya no hay nada que evaluar pues existe una Comisión Técnica, que ya ha realizado los cálculos para el reajuste.

“El aumento debe ser en el orden de la canasta básica familiar, es por ello que nuestra pensión mínima debe ser equivalente a la remuneración mínima vital (RMV) o el sueldo básico que actualmente es de S/930, de ninguna manera puede ser menor, merecemos justicia y estamos seguros que el Gobierno dará dicho reajuste este mismo año, de lo contrario muchos caerán en el colapso”, precisaron los jubilados.