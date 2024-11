Nicanor Boluarte no se entregará mientras se evalúe apelación, según su abogado

El hermano de Dina Boluarte enfrenta 36 meses de prisión preventiva, medida que su defensa califica como arbitraria y de trasfondo político.



El abogado de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, informó que su cliente no se someterá a la justicia hasta que la Corte Superior revise la apelación presentada contra la prisión preventiva dictada en su contra.

«Nosotros vamos a esperar a que nuestra apelación sea analizada por la Corte Superior y en ese momento es que se tomará la decisión de someterse o no a la decisión del Poder Judicial. Mientras la decisión no sea firme, nosotros no podríamos adelantar un juicio de calificarlo como prófugo, ni tampoco evaluar el sometimiento a una decisión que a todas luces es arbitraria”, declaró el abogado.

El representante legal también afirmó desconocer el desfile actual de su patrocinado. Asimosmp, sostuvo que este estaría ejerciendo su derecho a no catar una resolución que considera injusta y de carácter político.

Poder Judicial dicta prisión preventiva contra Nicanor Boluarte

El juez Richard Concepción Carhuancho ordenó 36 meses de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte. Esto tras identificarlo como integrante de la organización criminal Los Waykis en la Sombra. Además, solicitó a las autoridades nacionales e internacionales que actúen para su captura.

La medida pretende prevenir la fuga y garantizar que nadie obstaculice las investigaciones. Según el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (Eficcop), existen pruebas suficientes que vinculan a Nicanor Boluarte con el presunto uso de funciones públicas para fines personales y proselitistas.

Presunta creación de partido político relacionado con Dina Boluarte

Entre las acusaciones destaca que la organización criminal estaría involucrada en la formación del partido “Ciudadanos por el Cambio”. Se sospecha que actores políticos planearon este movimiento para respaldar la administración de Dina Boluarte, lo que refuerza la relación entre actos ilícitos y finos políticos.