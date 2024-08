Natalia Málaga se manifestó tras denuncia del hijo de Eva Ayllón

La voleibolista, Natalia Málaga, quien se encuentra en Olimpiadas de París 2024, se manifestó mediante sus redes sociales tras la acusación de Francisco García.

El hijo menor de la reconocida cantante de música criolla, Eva Ayllón, ha presentado una denuncia contra la exjugadora de vóley Natalia Málaga, debido a daños hacia su vehículo. Conforme a la denuncia presentada, la entrenadora peruana, habría rayado en varias ocasiones el carro de García Ayllón que tiene junto a su esposa Jessica Zegarra, causando de esa manera, daños considerables.

Dicha acusación, fue expuesta mediante el podcast “Puro Floro”, en donde conducen los reporteros de Magaly Medina, John Tirado y Gianfranco Pérez. Cabe señalar, que los periodistas tuvieron acceso al documento policial y, además, indicaron que Francisco denunció a Natalia por el delito contra patrimonio y daños ocasionados hacia su vehículo, es por ello que se le ha exigido una reparación de dos mil soles.

“El denunciante indica que por medio de redes sociales le envió una copia de un video del momento de los daños”, “Existe un video donde Natalia está rayando el auto del hijo de Eva Ayllón’”, manifestó el hombre de prensa mediante su programa.

Tras la denuncia, los ataques no terminaron, debido a que se supo que, en otras oportunidades, el vehículo fue dañado bajo la misma modalidad, sin embargo, no encontraban pruebas de lo ocasionado; “Es decir, es como si estacionaras tu auto en un lugar y no encontraras al culpable. Hasta que metió un cámara dentro del carro y encontraron quien rayaba el carro era Natalia, quien además trabaja con Eva Ayllón”, detalló Tirado.

Ante ello, el denunciante Gianfranco Pérez, comentó que Natalia Málaga no solamente habría dañado el vehículo del hijo de su gran amiga Eva Ayllón, sino también el de su esposa Jessica Zegarra, no obstante, los motivos se desconocen. Asimismo, se explicó que este caso superó el proceso en una comisaría y pasó a un proceso judicial.

Sin embargo, Málaga se encuentra en Europa como parte de la delegación peruana enviada a las Olimpiadas de París 2024, y al no poder estar presente en el llamado que le hizo la Fiscalía, ha sido su abogado, quien se encargó de ver los videos que la señalan culpable.