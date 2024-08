Muni de Surquillo suspende actividades de mercado N°1

Los comerciantes del Mercado N° 1 del distrito de Surquillo denunciaron que, en horas de la madrugada de ayer martes, desconocidos tomaron el centro de abastos, ubicado en la intersección de la avenida Paseo de la República con el jirón Luis Narciso de la Colina.

Según indicaron al menos cinco sujetos ingresaron aproximadamente a las 2:40 am al local, retiraron al vigilante, y se refugiaron dentro tras cerrar las puertas del mercado.

“Hemos advertido en nuestras cámaras de seguridad y hemos venido para saber quiénes estaban dentro del mercado. Entonces, hemos pedido que, por favor, nos diga alguien o salga un representante que está adentro. Ahorita acaban de decir que eran municipales y serenazgo de Surquillo. Nosotros ya no entendemos ni tenemos la razón de por qué nos han cerrado el mercado, por qué no nos dejan ingresar “, dijo uno de los comerciantes.

La alcaldesa de Surquillo, Cintia Loayza, confirmó que el municipio ha suspendido las actividades del Mercado N° 1 para que los comerciantes regularicen su situación. Además, afirmó que la intervención se produjo en atención a recomendaciones de la Fiscalía tras una visita el 2 de julio.