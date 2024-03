Mujer detenida denuncia suplantación para llamadas extorsivas

La mujer, quien estuvo bajo custodia durante 10 días, sugiere verificar líneas a su nombre con Osiptel para evitar suplantación de identidad

Betzabé Verónica Borda Hurtado fue liberada tras 10 días bajo arresto, acusada de tener vínculos con una presunta red criminal relacionada con la extorsión. Sin embargo, su liberación no marca el fin de sus problemas, ya que ahora enfrenta arresto domiciliario mientras se llevan a cabo las investigaciones en su contra.

Tras ser liberada, Betzabé denuncia la suplantación de su identidad por parte de extorsionadores, quienes habrían obtenido tres líneas telefónicas a su nombre después de robar su documento nacional de identidad (DNI). A pesar de tener formación en Obstetricia y Química Farmacéutica, Betzabé insiste en su inocencia.

“Yo he sido víctima de una usurpación de identidad. Han sido los 10 peores días de mi vida, ha sido un maltrato“, declaró indignada al salir de la Unidad de Flagrancia Delictiva Lima Sur. Hizo un llamado a la población para que verifiquen regularmente las líneas telefónicas registradas a su nombre a través del sistema Checa tu Línea de Osiptel, la entidad reguladora de telecomunicaciones en Perú, con el fin de prevenir situaciones similares.

A pesar de que reportaron la pérdida del DNI y notaron las líneas telefónicas fraudulentas a nombre de su esposa, Ulises López afirma que las autoridades ignoraron sus denuncias. “Mi esposa pierde su DNI y denuncia. Luego, se da cuenta de que tiene tres líneas ligadas a la empresa Movistar. Ellos afirmaron que se compraron en agosto de 2022, pero, en aquella ocasión, estábamos en casa“, explicó López. Destacó la aparente falta de acción por parte de las autoridades ante su denuncia inicial.

Al salir, Betzabé fue recibida con un abrazo fraternal por su familia, un momento de alivio en medio de una batalla legal que aún no ha concluido.

¿Cómo ver cuántas líneas tengo a mi nombre?

Para verificar cuántas líneas telefónicas están registradas a tu nombre a través de Osiptel, sigue estos pasos:

Ingresa a Checa tus Líneas a través de este enlace: https://checatuslineas.osiptel.gob.pe/

Ingresa tu tipo y número de documento

Clic en consultar

¿Qué hacer si tengo una línea a mi nombre que no recuerdo haber adquirido?

Si descubres que tienes una línea móvil prepago registrada a tu nombre sin tu consentimiento, debes realizar un proceso de cuestionamiento de titularidad ante la empresa operadora para que esa línea sea desactivada. Sigue estos pasos:

Acude a las oficinas o centro de atención de la empresa operadora.

Exige que te entreguen una constancia en la que se indique que no reconoces la titularidad del servicio cuestionado.

Espera el retiro de tus datos del registro de abonados. El plazo máximo de dicho proceso es de dos días.

Además, si se te acusa de haber contratado un servicio móvil pospago o de control que no has solicitado y se te está cobrando por ello, tienes la opción de presentar un reclamo ante la empresa por contratación no autorizada. Este reclamo puede ser realizado de manera presencial en las oficinas o centros de atención al cliente de la empresa, por teléfono o a través de su plataforma web si esta opción está disponible.

