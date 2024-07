Monseñor Castillo criticó al gobierno de Dina Boluarte

Sin temor a las críticas y en frente los altos funcionarios, el Monseñor aprovechó la oportunidad para enviar un sentido mensaje a los políticos

Durante la homilía de este domingo 28 de julio, el Monseñor Carlos Castillo lanzó una contundente crítica hacia la presidenta Dina Boluarte y la clase política peruana.

En su discurso, Castillo advirtió sobre varios problemas estructurales y espirituales que enfrenta el país, señalando la falta de inclusión y representatividad en el sistema político actual. “No hemos logrado construir una sociedad democrática sin que tantos peruanos y peruanas se sientan excluidos y discriminados”, afirmó Castillo.

El Monseñor también destacó una serie de problemas morales que afectan a la sociedad peruana y que, según él, también se reflejan en la presidenta Dina Boluarte. “La indiferencia, la insensibilidad, y la frivolidad son aún problemas espirituales con que todos vivimos, incluso algunos creyentes”, declaró, sugiriendo que estas fallas éticas están presentes tanto en los religiosos como en los no religiosos.

Criticando la corrupción y el mal uso de los recursos públicos, Castillo señaló: “Quien usa y corroe al Estado, dando prioridad a sus intereses, vive en la deslealtad institucional”. Con este comentario, el religioso apuntó directamente a aquellos funcionarios públicos que anteponen sus deseos personales a las necesidades del pueblo, deteriorando la confianza en las instituciones.

Además, Castillo subrayó la importancia de la integridad y la transparencia en los líderes políticos: “La gente no sigue a quien no muestra signos sinceros de credibilidad al no notar transparencia ni sintonizar con su yo profundo”.