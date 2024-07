Mónica Cabrejos: “La natación, me baja el dolor a un 90%”

Actriz Mónica Cabrejos, brindó detalles sobre su condición de salud y afirma que ha encontrado alivio mediante la natación.

La actriz cómica Mónica Cabrejos, se sinceró mediante el programa de televisión de la presentadora Magaly Medina, en el cual reveló que padece de una complicada enfermedad en su salud, en donde la escritora afirmó tener una neuropatía, una condición que le provoca intensos dolores de espalda.

No obstante, Cabrejos mencionó que ha encontrado alivio en la natación, un deporte que ha incorporado a su rutina diaria con el fin de controlar el dolor de espalda. Es por ello, que la ex conductora, también comentó que la natación le ha permitido reducir los dolores generados debido a su enfermedad: “Cuando entramos nos metemos un duchazo de agua fría que te sacude, pero te olvidas de todo. Eso te baja los calores”, manifestó la artista.

Además, la escritora destacó que está dedicando tiempo a realizar ejercicios acuáticos para fortalecer sus piernas, abdomen y brazos. Ha encontrado en la natación no solo una forma efectiva de ejercicio físico, sino también una fuente de relajación y alivio personal.

“Sientes que vuelas, te relaja y entonces es eso que pocos deportes se dan en el que no puedes pensar en nada, que no sea lo que estás haciendo”, indicó Cabrejos

“Para mí es importante porque tengo una neuropatía y el dolor es muy fuerte. La natación, al ser un deporte que no tiene impacto, me baja el dolor a un 90%. Sí, voy al quiropráctico, pero ya no tomo pastillas”, detalló enfatizando la eficacia de esta actividad física.

Ante ello, la conductora de “Magaly tv, La firme”, Magaly Medina, no dudó en comentar sobre algunos detalles de la disciplina de la exconductora y también sobre su estilo de vida, debido a que destacó el compromiso de la artista cómica en el deporte como la natación y también en cómo aumenta dicha actividad durante su rutina en el gimnasio.