Minsa pide no confiarse por descenso de contagiados

Todos los indicadores de seguimiento de la pandemia del coronavirus están disminuyendo en el país, pero hay que estar alertas y no bajar la guardia ante la posibilidad de una segunda ola, sobre todo viendo lo que está pasando en varios países de Europa, advirtió el viceministro de Salud Pública, Luis Suárez Ognio.

Descuidar las medidas de bioseguridad podría desatar una segunda ola de pacientes Covid-19

“Estamos atentos a lo que ocurre en Europa. No podemos asegurar que no va a ocurrir lo mismo en el Perú u otro país de las Américas. En Europa lo que se ha observado es que, entre cuatro a cinco meses después de los primeros picos epidémicos, están teniendo verdaderos rebrotes o segunda ola. Y lo mismo se ha observado en Francia, Italia, España, Bélgica, por tanto, no es un fenómeno aislado, es algo que se está presentando de manera común”, señaló.

Suárez Ognio dijo que si bien la cantidad de casos nuevos diagnosticados con la COVID-19, número de fallecidos, hospitalizados y casos positivos muestran un descenso sostenido en todas las regiones, la actividad de la epidemia puede incrementarse en cualquier parte del país.

Añadió que los lugares con mayor riesgo son aquellos que han sido menos impactados por la COVID-19, como el caso de Lima, donde el 25% de la población ya tiene anticuerpos contra el SARS-Cov-2, pero el 75% todavía es susceptible de contagio.

En esa línea, exhortó a la población a seguir tomando todas las medidas de precaución, como mantener el distanciamiento social, usar correctamente las mascarillas, no realizar reuniones para evitar la propagación de la pandemia.