Minjus se pronuncia sobre Nicanor Boluarte

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, descartó que Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta, ejerza influencia entre los ministerios. Y es que una denuncia señala que estaría involucrado en presuntos favorecimientos relacionados a asignaciones presupuestales destinados a contrataciones ilegales.

“No es funcionario público, no gobierna, no cogobierna y en ningún momento hemos recibido influencia ni mucho menos una palabra de él. El señor Nicanor Boluarte no tendría por qué estar en la agenda del Consejo de Ministros”, señaló Arana.

“No toleramos ningún acto de corrupción venga de donde venga. En este gobierno todos los días trabajamos durísimo por todo el país, pero también con una consigna, cero corrupción”, indicó Arana.

Asimismo, indicó que Nicanor Boluarte tendrá que responder a la justicia por el caso que se le sigue en la Fiscalía.