Ministro del Interior descarta renunciar

Víctor Torres Falcón dijo que solo Boluarte puede sacarlo del cargo

El ministro del Interior, Víctor Torres Falcón, en declaraciones a la prensa, descartó renunciar al cargo por las presuntas injerencias que habría tenido en el pase al retiro de efectivos policiales y el cambio de posicionamiento dentro de la PNP.

Como se recuerda, el último martes, la Fiscalía anunció que iniciaría investigaciones contra el titular del Mininter por estos hechos. Además, se supo que el Ministerio Público ha citado al excomandante general de la Policía, Jorge Angulo, para recabar su testimonio como parte de las diligencias.

Al respecto, Torres Falcón dijo que su permanencia en el sector Interior dependía únicamente de la presidenta Dina Boluarte, y que dejar el cargo “sería una cobardía”.

“Respecto a si renuncio o no, en mi Guardia Civil y hoy Policía Nacional me enseñaron a que en los tiempos difíciles uno tiene que ser fuerte, y renunciar sería un acto de cobardía. Uno se mantiene en el cargo, sigue en evaluación, mientras la señora presidenta disponga lo contrario. Es así el tema y lo dejamos por zanjado”, sostuvo el titular del Mininter.

Además, acusó a la prensa de “crear situaciones” cuando el trabajo en el Mininter “es arduo”.

“Mi carrera en la Policía ha sido de 40 años, y he sostenido, he salido y he pasado al retiro con un legajo limpio. Resulta que, en dos meses, yo soy el peor ser humano que puede tener Lima y el Perú, no es así. Yo les pido que nos dejen trabajar. Crean situaciones en la prensa, en la televisión, y el trabajo es arduo”, remarcó Torres.