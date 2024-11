MININTER quita cuerpo tras asesinato de chofer

El Ministerio del Interior se pronunció sobre el asesinato de un chofer de la empresa ‘El Rápido’ a manos de sicarios en el distrito de San Juan de Miraflores. El pronunciamiento ha generado polémica ya que el organismo deslinda de toda responsabilidad y culpa directamente a la compañía de transportes por el lamentable hecho.

En primer lugar, el Mininter dejó en claro que desde que Juan José Santiváñez asumió, se inició una serie de conversaciones con los principales gremios de transportes. Incluso, señalaron tener conocimiento de que la empresa denunció en diciembre del 2023 que era víctima de extorsiones por lo que el Ministerio Público procedió inmediatamente a abrir una investigación para esclarecer dicha acusación.

No obstante, el Ministerio del Interior aseguró que los representantes de ‘El Rápido’ nunca se presentaron en las distintas diligencias por lo las indagaciones quedaron postergadas y exigió que no se le acuse de no darle seguimiento al caso y anunció que se capturó a una presunta integrante de la banda responsable de este asesinato. Según la inteligencia a la que tuvieron acceso, la red conocida como ‘Los Mexicanos’ son los que estuvieron detrás de la muerte de este conductor.