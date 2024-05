Melissa Paredes no invitará a Rodrigo Cuba a su boda

El futbolista y la actriz tienen una hija llamada Mía

La boda de Melissa Paredes y Anthony Aranda se celebrará en junio en Cieneguilla. A pesar de los altibajos que ha enfrentado su relación, la pareja está decidida a casarse.

Durante la presentación de los detalles de la boda, se le preguntó a Melissa si su exesposo, Rodrigo Cuba, y la novia de este, Ale Venturo, estarían invitados.

Lee también:

Melissa aclaró que no estaban considerados en la lista de invitados: “Yo no tendría problema en invitarlos; pero, obviamente, (la boda) es para amigos cercanos y familia. Por ese motivo, no (fueron invitados)”.

Melissa Paredes y Anthony Aranda más unidos que nunca

La relación de Melissa Paredes y el popular ‘activador’ ha sido tumultuosa, habiendo anunciado su separación el 20 de enero pasado. Sin embargo, una semana después, confirmaron que estaban dándose una segunda oportunidad. Melissa expresó en sus redes sociales: “Sé que tenemos cosas que mejorar, pero juntos podemos lograrlo”.

Recientemente, la pareja compartió imágenes de una escapada romántica a la playa, mostrando que su amor está más fuerte que nunca. Aranda escribió: “Nos amamos y hoy más que nunca queremos gritarlo al mundo (…) Seguiremos adelante con todos nuestros maravillosos planes y trabajaremos en nosotros mismos para ser mejores cada día. Te amo”.