Mejoran frecuencia de llegada de los trenes de la Línea 1

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU), en coordinación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), ha dispuesto mejorar la frecuencia de la llegada de los trenes de la Línea 1 del Metro de Lima y Callao entre las 10 a.m. y las 3 p.m., de lunes a viernes, a fin de reducir el tiempo de espera de los usuarios, evitar aglomeraciones y disminuir el riesgo de contagio del Covid-19.

Según la nueva programación, el tiempo de espera entre dichas horas será de seis minutos, dos menos con relación al anterior horario.

Leer también [Exigen que Germán Málaga vaya a prisión de inmediato]

Esta medida, que ya se encuentra en ejecución desde el lunes 15, se mantendrá hasta el domingo 28 de febrero. En ese sentido, desde las 5 a.m. hasta las 6 a.m., el tiempo de espera de los trenes será de cuatro minutos, mientras que de 6 a.m. a 9 a.m., los usuarios esperarán solo tres minutos. Desde las 9 a.m. hasta las 10 a.m., la espera será de cinco minutos.