Mayra Goñi contó su verdad y pide que ya no ataquen a Amy G

Pone fin al enfrentamiento. La actriz decidió utilizar su cuenta de Instagram para pedirle disculpas públicamente a la cantante Amy Gutiérrez. Mayra Goñi reflexionó sobre las declaraciones que tuvo sobre la intérprete de “como se perdona” y le pidió a sus seguidores que dejen de atacar a la salsera.

“Tengo que pedir disculpas públicas, Amy, si en algún momento he ocasionado algo mal en ti, no he querido incentivar a nadie para que te ataque o te moleste. Les pido a todos que terminen con esto”, expresó en un inicio.

Del mismo modo la actriz de “Te volveré a encontrar” contó que también ha recibido varios comentarios malintencionados.

“Amy no es la única afectada, a mí también me están molestando, se están metiendo con mi hermanita. Les pido que dejen de atacar a Amy y dejen de atacarme a mí”, acotó.

Finalmente, Mayra sorprendió al decir que antes que la cantante de salsa se presente en el programa de América Televisión, ellas habían conversado en privado para dejar las cosas claras y acordar que no iban a volver a tocar el tema.

“La semana pasada Amy y yo conversamos, aclaramos la situación, nos pedimos disculpas, y dijimos que era la última vez que íbamos a hablar del tema, todo estaba cerrado porque esta cosas nos perjudica y no nos benefician en nada”, sentenció.