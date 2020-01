Mathías Brivio no quiere más guerra

Mathías Brivio rompió su silencio y explicó porque tomó la decisión de dejar la conducción de “Esto es Guerra” (EEG), asegurando que lo hace para estar más tiempo con su familia.

Después de varios años dejó programa de guerreros para dedicarse a su familia

“Es una decisión que yo ya venía pensando. A principios de año la pensé, a mediados de año reforcé la idea y a finales de año la concreté”, explicó quien fue uno de los rostros principales de EEG durante ocho años.

Asimismo, explicó que necesita pasar más tiempo con su familia: “Mi hija tenía 3 años cuando empecé el programa y ahora tiene 10. Yo no sé qué es hacer tareas con ellas” contó en su programa radial en Onda Cero.

Además agradeció a todo su equipo de producción: “Quiero ahora darme un tiempito, un descanso de la televisión, de un programa diario, sumamente desgastante, pero estoy muy agradecido”

Por otro lado, manifestó que no renunció, sino que tomó la decisión de no renovar su contrato que venció el pasado 31 de diciembre y que no sabe quién lo reemplazará pero aseguró que sea quien sea, se sentirá muy cómodo porque Esto es Guerra es un “programa que avanza solo”.

Finalmente pidió a los seguidores de EEG que tomen la competencia con calma, ya que muchos se indignan cuando su equipo pierde y se dedican a insultar a los competidores. “Es un programa de televisión hecho para entretener”, indicó.